記事ポイント福島の郷土民芸品をモチーフにした「赤べこちゃんプリン」が登場プレーンとチョコの2種類を2026年5月上旬から福島県内で順次発売常温保存できる80g入りで、お土産やギフトにも選びやすいプリン福島の郷土民芸品「赤べこ」をモチーフにした新しいお土産が登場します。明星企画は、「赤べこちゃんプリン」プレーンとチョコの2種類を、福島県内の観光地施設やサービスエリアなどで2026年5月上旬から順次発売します。見た