〈「とりあえず落ち着こう」弟弟子が絶対王者・藤井聡太を破った日、斎藤明日斗はなぜ一人で部屋の掃除を始めたのか〉から続く2024年6月20日、第9期叡王戦最終局に伊藤匠七段（当時）が勝利し、全冠を保持していた藤井聡太から初めてタイトルを奪取した。兄弟子の本田奎六段は、この快挙をどのように受け止めたのか。率直な思いを聞いた。【画像】「藤井聡太さんと戦うイメージを持っている棋士は上位数％」デビュー1年目にタイ