とちぎテレビ ４年に一度の「統一地方選挙」が２０２７年４月に控える中、２１日、参政党栃木県連が会見を開き、県内で１０人以上の擁立と当選を目指すと発表しました。 参政党は２０２７年の統一地方選で、全国で６００人の候補者擁立を目指す「統一地方選プロジェクト６００」を立ち上げたと発表しました。 前回２０２３年は全国で２３１人を擁立し１００人の地方議員が誕生していて、今回は５００人以上の当選を目標