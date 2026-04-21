とちぎテレビ 気象庁と環境省は、熱中症のリスクを呼びかける「熱中症警戒アラート」の今年度の運用を２２日から開始します。 宇都宮地方気象台の気象情報官に、２０２６年の暑さとその注意点について伺いました。 栃木県内では４月１１日に早くも２５℃以上の夏日になるなど、暑さが本格的に始まろうとしています。 気象庁が２１日に発表した５月から７月までの３か月予報によると、東日本の太平洋側の平均