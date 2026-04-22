韓国の男性アイドルのライブチケットを譲るとウソの投稿をして、ファンから電子マネーをだまし取ったとして、会社員の女が逮捕されました。警察によりますと、渋谷香菜容疑者は2024年、SNSに韓国の男性アイドルのライブチケットを譲るなどとウソの投稿をし、購入を申し込んだファンの女性から、電子マネー6万円分をだまし取った疑いがもたれています。渋谷容疑者は正規のチケットのおよそ2倍の金額を得ていたということです。調べ