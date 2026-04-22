22日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比26銭円安ドル高の1ドル＝159円27〜29銭。ユーロは02銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円07〜11銭。米イランの停戦協議に不透明感が漂っており、ホルムズ海峡の航行が正常化するまで時間がかかるとの見方が拡大。相対的に安全資産とされるドルを買って、円を売る動きが先行した。市場関係者は「160円台が視野に入る中、政府・日銀