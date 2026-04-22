宮田利男八段が東京・世田谷区三軒茶屋に将棋教室を開いて30年になる。この教室から伊藤匠二冠、本田奎六段、斎藤明日斗六段の3人の棋士が育った。互いに小学生の頃から技術を磨き合い、兄弟のような絆を持ちながらも、プロ入り後はライバルとして激しく火花を散らす。【画像】「勝たないでくれ…」藤井聡太から初めてタイトルを奪取した同い年のライバル・伊藤匠の写真をすべて見る将棋棋士の師弟を描くシリーズ最新刊『師弟