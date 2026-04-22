ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３１）が、一時活動を休止することを２２日、公式ホームページなどで発表した。喉の不調により数週間ほどの休止となる見込み。ＳＴＡＲＴＯ社の公式ＨＰによると「喉の不調が続いたため医師の診断を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運び