JR西日本によりますと、きょう（22日）午前9時40分ごろ、JR山陽本線の倉敷駅と西阿知駅の間にある若宮踏切内に人が立ち入っているのを走行中の貨物列車の運転士が発見しました。 列車と人との接触などはなく、けが人はいませんでしたが、この影響で山陽本線の倉敷駅～金光駅の間で一部列車が運休、岡山駅～糸崎駅の間で一部列車に遅れが発生しているということです。JR西日本では最新の運行状況についてホーム