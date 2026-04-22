歌心りえが、『いい夫婦の日』（11月22日）をすすめる会のオフィシャルサポーターに就任。また、『よい夫婦の日』（4月22日）にリリースした2ndアルバム『UTA』『KOKORO』リード曲「しあわせのまわり道」が“いい夫婦の日”の応援ソングに決定した。 （関連：山下達郎、竹内まりや、ラ・ムー……シティポップブームの知られざる立役者、“幻のシンガーソングライター” 滝沢洋