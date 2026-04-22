◆大阪マリオット都ホテルで肉料理のビュッフェ。野菜たっぷりメニューやゴールデンウィーク限定でいちごスイーツコーナーも大阪マリオット都ホテルのライブキッチン「COOKA」にて、2026年5月1日（金）から6月30日（火）の期間、「ミートフェスティバル 2026」が開催される。期間中は、前菜からメインまで、牛・豚・鶏肉のうまみを存分に味わえるこだわりのメニューが勢揃い。さらに、“ハルカスベジフェス！”とコラボした、野菜