◆マンダリン オリエンタル 東京で春限定、日本各地から厳選した食材をふんだんに使用した彩り豊かなビュッフェをマンダリン オリエンタル 東京のインターナショナル ダイニング「ヴェンタリオ」にて、春の訪れが感じられる「スプリングブッフェ」を開催中。期間は5月31日（日）まで。世界各国の料理と和のテイストが調和し、季節の魅力が最大限に引き出されている。国産食材をふんだんに取り入れたビュッフェには、見た目にも華や