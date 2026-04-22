東京五輪柔道女子52キロ級金メダリストの阿部詩（25＝パーク24）が22日までに自身のインスタグラムを更新。焼肉ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「赤坂らいもん」と題して投稿した。「美味しすぎてとろけました。ありがとうございました」と美味しそうな肉を持った笑顔ショットや焼肉ショットなどを公開した。最後に「食べた分沢山練習します！！let's go」で締めた。ネットでは「美味しそう」「素敵」「笑顔