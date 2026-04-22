ネットで主要なニュースを知る人が増えているが、それで問題ないのか。経営コンサルタントの小宮一慶さんは「ビジネスパーソンなら短い時間でもいいので日経を筆頭とした新聞を読むという習慣ができると、仕事でも使える自分のデータベースが構築され、関心事が増えてアイデア源にもなる」という――。写真＝iStock.com／Arkadij Schell（左）、winhorse（右）■AI時代の今も新聞の読み方で仕事に差が経営コンサルタントという仕事