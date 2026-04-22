３月２９日、被害を受けたイラン・テヘランの街を歩く女性。ウェスト・アジア・ニュース・エージェンシー提供＝ロイター１９７８年、革命前夜のイランでの民衆蜂起に接し、ミシェル・フーコーはそこに「政治的霊性」を見た。イラン革命の反帝国主義、権力に対する対抗、西欧近代批判を評価したのだ。イラン革命は、当時イスラム世界で台頭しつつあったイスラム復興主義の初めての成功例として、広く注目された。イスラム主義研