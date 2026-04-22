山中瑶子さん＝高橋雄大撮影独りで部屋に閉じこもって、絶望していた日々があった。脚本が書けずに、インドまで逃げたこともあった。そんな時に出会った二つの作品が、映画監督の山中瑶子さんの手を引いた。本と映画は響き合い、新しい物語をつむいでいる。◇学校は、しんどかった。「右向けと言われたら、右を向かないといけない。決まりきった正解を押しつけられている感じがした」。厳しい家庭で、テレビやマンガは