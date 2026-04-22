どんなプロポーズだって、男性は長い時間真剣に考え、言葉を選んで伝えているものです。しかしながら、女性のほうにそれを受け止める準備がないと、リアクションが不自然になり、二人の関係がギクシャクしてしまうかもしれません。そこで今回は、世の男性の生の声を参考に「心の準備を！プロポーズ前の男性が見せるサイン」をご紹介します。【１】初めてデートした場所など、二人にとって記念の場所に行きたがる「告白が成功した場