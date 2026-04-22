佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。21日は久しぶりに晴れたものの、黄砂の影響で空がかすんでいました。22日の午後になると、黄砂の飛来は落ち着くでしょう。 「天気の予想」 天気は下り坂です。晴れるのは朝までで、次第に雲が広がります。時折、にわか雨があり、夕方以降は本降りの雨でしょう。 「傘は必要なのかどうなのか？」 朝は雨が降っていなくても次第に降り出します。必ず