【新華社広州4月22日】中国広東省広州市で開催中の第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）で、中国のスマートウエアラブル機器が国内外のバイヤーの注目を集めている。多言語リアルタイム翻訳ができる人工知能（AI）グラス、歩行支援や健康管理を行うスマート外骨格ロボット、24時間健康モニタリングが可能なスマートリングなど、ハイテク感と実用性を兼ね備えた一連の革新的な製品が一堂に会し、中国のスマート産業の勢いを