２１日、アルドゥイニ氏と会談する何立峰氏。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京4月22日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は21日、米医療機器大手GEヘルスケアグループのアルドゥイニ社長兼最高経営責任者（CEO）と北京で会談した。