トレンド感と実力を兼ね備えたリップとして人気を集める「リップモンスター」シリーズから、新たなカラーが登場♡KATE（ケイト）のロングセラーアイテムは、シリーズ累計出荷数3,700万本*を突破するほどの実力派。今回は、透明感とツヤが魅力の「クリスタルポッド」と、自然な血色感を叶える「クリアトーン」に新色が仲間入り。毎日のメイクを格上げしてくれる注目アイテムです。 ツヤ