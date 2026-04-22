気象台は、午前10時10分に、暴風警報を青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】青森県・青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市などに発表 22日10:10時点津軽、三八上北では、22日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表