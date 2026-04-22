金子恭之国土交通相は22日の衆院国交委員会で、ペルシャ湾内に留め置かれている日本関係船舶から、日本人乗組員4人が下船したと明らかにした。「健康状態に問題はないと報告を受けている」と述べた。湾内の関係船舶に残る日本人は16人となった。湾内には42隻の日本関係船舶がとどまっている。自民党の根本拓氏の質問に対する答弁。