ボートレース若松のG3オールレディース「サッポロビールカップ」が、きょう22日に開幕する。何回も練習を重ねてきた水面で初の頂点を目指す。米丸乃絵（24＝福岡）にとって若松は思い入れのあるレース場。2023年6月22日のG3オールレディースでデビュー初の優勝戦進出を果たした。「若松は最近活躍できていないけど、久しぶりに優出したい。ペラとかは分かってはいなくて、いつも違う感じ。でも、練習している水面なので、水