STARTO ENTERTAINMENTは22日、公式サイトなどでtimelesz菊池風磨（31）がのどの不調で一定期間、活動を休止すると発表した。以下は発表全文。「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。このたび、弊社契約タレント菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます。喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があ