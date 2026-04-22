近年、「管理が大変」「費用がかかる」といった理由から墓じまいを検討する家庭が増えています。しかし、実際に墓じまいをしたあとに、「これで本当によかったのだろうか」と心に引っかかりが残るケースも見られます。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、50代男性の体験をもとに、墓じまいにかかる現実的な費用や心理的な変化、後悔しないためのポイントについて解説します。片道2時間かけて墓参りへ…猛暑の