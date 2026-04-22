新車179万円！ カワサキが“超ド迫力”「新オフロード四輪」発表！カワサキといえば、多くの人が「Ninja（ニンジャ）」や「Z」シリーズといった高性能なバイク（二輪車）を真っ先に思い浮かべるでしょう。しかし、カワサキが手掛けているのは二輪車だけではありません。【画像】超カッコイイ！ これがカワサキの「新オフロード四輪」です！（14枚）圧倒的な悪路走破性を誇る「四輪バギー（ATV＝オール・テレーン・ビークル）