私（エトウカナ、30代）は夫（トモキ、40代）と小4の息子（ダイキ）との3人暮らし。息子の希望でAという野球の強豪チームに入会し、私は親会という親のサポート組織で子どもたちの送迎や買い出しなどの役割を担っていました。しかしレギュラーになれなかった息子は一気に野球への熱が冷め、わずか数か月で退会を決めます。私は親会に退会することを知らせると、代表（アイダ、40代）と副代表（イノウエ、30代）から休会中の送迎や