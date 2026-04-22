子どもが結婚してお嫁さんが妊娠したら、出産やその後の生活にもお金がかかります。それらの費用について疑問を抱いているママから、ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『ネットで令和男子のお金の価値観の話があり、そこで出産費用は奥さんと折半することが話題になっていました。もし折半するならば、出産費用とその後3年は専業主婦でいられる費用を息子が出すように言います。息子が折半しないならば、仕方ないか