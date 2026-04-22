ボートレース若松のG3オールレディース「サッポロビールカップ」が、きょう22日に開幕。初日メインは12Rドリーム戦だ。絶好枠に陣取る渡辺がスタートをしっかり決めて逃げ切りを目指す。そうはさせじと前田は2コースからの決め差しでバック接戦に持ち込みたい。西橋は捲り、捲り差しを使い分けて。西橋が握る展開になれば米丸の浮上がある。＜1＞渡辺優美他の足は大丈夫だったけど、ターンだけ遅く感じた。＜2＞前田紗希