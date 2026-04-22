姿勢をよくするだけでも免疫力に効果あり 正しい姿勢で免疫力アップ ご高齢でも背筋がピンとして姿勢のよい人は、それだけで若々しく、活力に満ち溢れているように見えますよね。じつはこれ、見た目の印象だけではないんです。きれいに背筋の伸びた正しい姿勢は免疫力を高め、若々しさを保つ効果があることがわかってきたのです。 反対に、猫背ぎみで姿勢の悪い人が年齢以上に老けて見えたり、疲れて見えたりするのもこのせ