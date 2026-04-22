平将門と藤原純友が武士のルーツとなった理由 受領として地方に下った下級官人たちは、畿内はもちろん、日本各地に拡散して土着し、それぞれ武装勢力に成長します。律令政府の命令に従わず、独自の地方権力として振舞うようになります。 その最たる者が「承平（じょうへい）・天慶（てんぎょう）の乱」を引き起こした関東の平将門（たいらのまさかど）と、瀬戸内海の海賊衆を束ねた藤原純友（すみとも）でした。将門など