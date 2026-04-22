薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、23日未明から昼過ぎにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。 鹿児島地方気象台によりますと、23日には前線や低気圧が九州南部を通過する見込みです。 この前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 薩摩、大隅地方では、23日未明から昼前にかけて、種子島・