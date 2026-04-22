【モデルプレス＝2026/04/22】Travis Japanの松田元太がCMキャラクターを務める「忍者めし」の新TVCM「忍者めしだけ篇」「お好きですか？篇」2種類が4月25日より全国放映開始。両CMともに、合唱団に扮した現代忍者に囲まれる中、直立したまま佇む姿で登場し、合いの手で印象的なフレーズを響かせている。【写真】27歳STARTOアイドル、忍者姿でシュールに合いの手入れる新CM◆松田元太、合唱団に囲まれるシュールな新CM今回の新CMで