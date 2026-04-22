灰色の女神さま第1話 あらすじ この物語は、「女神さま」と称賛された年上の美女、月嶋杏奈に強く心酔する少女、水川小春の歪んだ憧憬を描いています。表向きは優等生として平穏な学校生活を送る小春ですが、その内面には月嶋が過去に起こした凄惨な事件への異常な執着が潜んでいました。彼女は月嶋が説いた「純潔」や「邪念の排除」という言葉を独自の倫理観で解釈し、自らも崇高な存在になることを切望します。家庭内で不適