コラーゲンはそのまま摂っても意味がない！ ぷるぷるコラーゲンも実はたんぱく質！ フカヒレや豚足、手羽先などコラーゲン豊富な食材はいかにも肌によさそうなイメージですが、コラーゲンがたんぱく質でできていることは知っていますか？ ヒトの肌は一番外側の「表皮」、表皮の下にある「真皮」、最も内側の「皮下組織」と複数の層が重なり合ってできています。皮膚のハリや弾力を生み出して