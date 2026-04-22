「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」4K UHD+3D+Blu-rayセット (C)2026 20th Century Studios ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の4K UHD+3D+Blu-rayセットとOリング仕様のBlu-ray+DVDセットを7月15日に発売する。価格は4K UHD+3D+Blu-rayセット(品番：WDUF-1189)が9,790円、Blu-ray+DVDセット(品番：WDXF-1189)が5,390円。発売元はウォル