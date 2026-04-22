Ｊ２ジュビロ磐田は２２日、志垣良監督（４５）との契約を解除すると発表した。三浦文丈コーチが監督に昇格し、この日から指揮を執っている。２０１４年から１６年まで磐田のユースコーチなどを務めた志垣氏は、昨年９月末に９シーズンぶりに磐田に復帰し、トップチームのコーチに就任。今季から監督に昇格した。J１復帰へ向けて組織的なチームづくりを目指したが、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグでは開幕から８試合目まで勝利はＰ