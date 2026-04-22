テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、名馬の産地として知られる北海道浦河町でインド人が急激に増えていることを報じた。「北の小さな町でインド人急増サラブレッド育てる異国からの救世主」と題した特集では、１２年前には１人もいなかったインド人が現在では４１７人と急増し、馬の調教を行う牧場でインド人の優れた育成技術に加え人出不足を補っていることを伝えた。浦河町には生
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 3. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
- 4. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 5. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 6. キャーと悲鳴…事故の壮絶状況
- 7. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 8. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 9. 田辺智加 不摂生が「目に出た」
- 10. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 11. 「高市は一線を越えた」と音楽家
- 12. そば店で水も頼めず 2度と行かぬ
- 13. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 14. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 15. 「推し活は異常」アイドルが提起
- 16. 市所有の土地に家電56台不法投棄
- 17. 菊池風磨 喉の不調で活動休止に
- 18. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 19. 元セクシー女優がプロレスラーと結婚して二児の母に。引退後の今「否定も後悔もしていない」
- 20. 「みな実に父取られた」と誤解か
- 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
- 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
- 3. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
- 4. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
- 5. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
- 6. 佳子さま クッキリ服を再び着用
- 7. 市所有の土地に家電56台不法投棄
- 8. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
- 9. こんなことまで注意? 市長が苦言
- 10. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡 東京・文京区
- 1. 「高市は一線を越えた」と音楽家
- 2. 高市首相「全ては国民のために」
- 3. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
- 4. 大腸がんで死去した妻の遺骨食す
- 5. 逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
- 6. JKに痴漢? 元教師は「後悔の涙」
- 7. 【独自】国家情報会議、成立公算大 中道、国民民主が賛成方針
- 8. 男児は「お母さん大好きだった」
- 9. 未成年を狙う大人の「悪辣手口」
- 10. 男児遺棄「差し控える」は異例
- 1. 日本ブルーベリー 台湾で不合格
- 2. かつて世界最大の氷山、砕け散る
- 3. チンパンジー内戦状態 ウガンダ
- 4. おもてなしが一流 日本文化絶賛
- 5. 台湾総統、中国の圧力で外遊中止
- 6. 藤井風が香港公演中止 理由不明
- 7. 「NISA貧乏」若者の焦りに懸念
- 8. 南大西洋でかつての世界最大氷山砕け散る
- 9. サウナに良い効果 研究で判明?
- 10. トランプ氏の発表は無意味…一蹴
- 1. UDトラックス 1万3千台リコール
- 2. 卵が高値 安く買える穴場を発見
- 3. 「肥料がなくなれば」日本終わる
- 4. SBI証券の新NISA これをやればOK
- 5. 若者の6割が「クルマ離れ」実感
- 6. ノジマ 買収額は約1100億円に
- 7. とんこつ一強の地で味噌ラーメン
- 8. 八王子 なぜ「桑都」と呼ばれる?
- 9. ANA 国内線「サーチャージ」検討
- 10. 離婚で大損しやすい女性の共通点
- 1. 中国が国際地位を脅かす懸念材料
- 2. Bluetoothヘッドフォン買い替え
- 3. ASUS ルーター新製品を発表
- 4. バッテリー発火に備えるポーチ
- 5. NASAの月計画 撮影機材の1つ
- 6. dポイントの不正利用防止 新機能
- 7. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
- 8. 6500円 破格ヘッドホンに驚き
- 9. 【買うべき？】DJI Osmo Pocket 4登場！前作からの「確かな進化」と損しない選び方
- 10. 「OPPO Find X9 Ultra」グローバル向けに正式発表、日本でも今夏登場
- 11. あしかがフラワーパークの「大藤」が満開。昨年より1週間早く見頃に
- 12. ミャクミャク好き必見！「EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」
- 13. 携帯の電源を切るルールの根拠
- 14. 赤城耕一の「アカギカメラ」 第139回：標準ズームレンズの食わず嫌いを治した「シグマ24-105mm」という焦点域の思想
- 15. Temuが国際模倣対策連合に加盟
- 16. GitHubが2025年の透明性レポートを公開、削除されたプロジェクトは4万7228件で過去最高
- 17. エレコムが3週連続で首位！ マウス人気ランキングTOP10 2026/4/22
- 18. NTTドコモ、最強タフネススマホ「Galaxy Active neo SC-01H」を11月12日に発売！気になる価格をチェック――本体価格5万8968円で実質2〜3万円に
- 19. 鍵も財布もスマートフォンもまとめて探せる「Tile スターターパック」レビュー
- 20. 実戦さながらのハッカソン「Tornado2026」エントリー受付開始、今年は東京、大阪、札幌、福岡の4都市開催
- 1. 試合長引きToshlのライブ中止に
- 2. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
- 3. 日本史上最大の一戦は短期決戦か
- 4. 大谷の52試合連続出塁 韓で歓喜
- 5. 負傷の米投手 インスタで報告
- 6. トレードしないで 村上に悲鳴も
- 7. 大谷 MLB9年目で3番目に遅い
- 8. そっくりだ 村上と似ている選手
- 9. りくりゅう ギャラは1000万円超?
- 10. 大谷 とんだ延焼被害見舞われる
- 1. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
- 2. キャーと悲鳴…事故の壮絶状況
- 3. 田辺智加 不摂生が「目に出た」
- 4. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
- 5. 京都男児遺棄 過熱報道を疑問視
- 6. てんちむ 婚約前の「体の関係」
- 7. 「推し活は異常」アイドルが提起
- 8. 元セクシー女優がプロレスラーと結婚して二児の母に。引退後の今「否定も後悔もしていない」
- 9. 浜崎あゆみ宅の「設備」に驚き
- 10. 菊池風磨 喉の不調で活動休止に
- 1. 弟の相続人が赤の他人 兄が絶句
- 2. 定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
- 3. 50代買うべきしまむら名品 絶賛
- 4. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
- 5. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 6. ユニクロ神デニムの50代着回し術
- 7. 沖縄出身歌手 シンママ明かした
- 8. 甘すぎ? 大人のフリルブラウス
- 9. 自然に白髪をぼかすヘアスタイル
- 10. そろそろジャケットを本格稼働