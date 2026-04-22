テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、名馬の産地として知られる北海道浦河町でインド人が急激に増えていることを報じた。「北の小さな町でインド人急増サラブレッド育てる異国からの救世主」と題した特集では、１２年前には１人もいなかったインド人が現在では４１７人と急増し、馬の調教を行う牧場でインド人の優れた育成技術に加え人出不足を補っていることを伝えた。浦河町には生