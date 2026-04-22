◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。アジア選手では最長となる５３試合連続出塁、そして７戦ぶりの６号なるか、１打席目から注目が集まる。試合前にはロバーツ監督が取材に応じ、翌日に登板を予定する大谷について「明日に関して