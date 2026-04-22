2025年8月、米南部フロリダ州で記者会見で話すウスマイヤー司法長官（AmyBethBennett/SouthFloridaSun―Sentinel提供・AP＝共同）【ニューヨーク共同】米南部フロリダ州のウスマイヤー司法長官は21日、8人が死傷した昨年の銃乱射事件で実行犯に助言した疑いがあるとして、対話型人工知能（AI）「チャットGPT」を捜査すると発表した。米メディアによると、生成AIを刑事捜査の対象にするのは異例。ウスマイヤー氏は、チャットGPT