アルメディオが反落している。２１日の取引終了後に、カーボンナノファイバー群の製造方法などに関する特許を取得したと発表したが、反応は限定的のようだ。 今回取得したのは、「カーボンナノファイバー群の製造方法及び該製造方法で製造されるカーボンナノファイバー群、並びに該カーボンナノファイバーを含有する樹脂及びそれを用いた成型体」に関する特許で、同発明の