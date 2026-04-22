エアークローゼットが急伸している。２１日の取引終了後に、月額制ファッションレンタルサービス「ａｉｒＣｌｏｓｅｔ」の会員向けに、新たに買い取りサービス「エアクロ買取」の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。 同サービスは、トレジャー・ファクトリー及びマーケットエンタープライズと連携。従来のサービスの枠組みを超えて、レンタル