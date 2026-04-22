ＩＮＰＥＸや石油資源開発が高い。トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦を延長すると発表した。ただ、米海軍によるイランの港⁠湾及び沿岸の封鎖を継続すると述べたことから、原油価格は高止まり状態が続いている。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が、日本時間２２日午前９時時点では１バレル＝８９ドル前後の水準で推移している。２１日の５月限の清算値（