メドレーは３月２３日につけた年初来安値１７１５円を底に戻り歩調に転じているが、きっかけとなったリクルートメディカルキャリア（ＲＭＣ）の全事業承継による成長性への貢献を考慮すると更なる上値余地が期待できる。 ３月２７日の発表によると、医師・薬剤師の採用支援サービスを提供するＲＭＣ社の全事業を８月３日付で取得する。承継事業の２５年３月期の売上高は２６億５８００万円、親会社へのロ