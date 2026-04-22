5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本語吹替版声優として、阪口周平、内田雄馬、山寺宏一、駒塚由衣らの参加が発表され、あわせて日本語吹替版予告が公開された。 参考：『マンダロリアン・アンド・グローグー』アクション満載のファイナル予告＆新アート公開 本作は、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、強力なフォ