午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２５７、値下がり銘柄数は１２７８、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは情報・通信、鉱業、サービス、パルプ・紙。値下がりで目立つのは輸送用機器、繊維、卸売など。 出所：MINKABU PRESS