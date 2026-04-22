衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランド「KEYUCA（ケユカ）」（社名：河淳）は3月20日、防汚・撥水・撥油性に優れたNanoTEX®（ナノテックス）加工を施した「すごナノ撥水」シリーズの新作を発売しました。■気温差や天候の変化に振り回されない、長く使える「賢い服」を変わりやすい春の天気にも、装いは軽やかに楽しみたいもの。そんな季節におすすめな防汚撥水機能付きの「【す