ベルギーのシント＝トロイデン（STVV）に所属するMF伊藤涼太郎にドイツの名門クラブが関心を持っているという。今季は優勝争いをするなど躍進したSTVVで主力を担う28歳は、ここまで７ゴール・４アシストをマーク。今シーズン限りで契約が満了となるため、去就に注目が集まっている。ベルギーメディア『Nieuwsblad』は４月20日、「イトウへの関心が高まっている」とし、以前より獲得の動きが取り沙汰されてきたハンブルガーSV