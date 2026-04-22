【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週土曜24時～25時に放送中の番組『MILLION BILLION』（ナビゲーター：BE:FIRST）。BE:FIRSTがネクストステージへと突き進むべく、いい音楽と出会い、注目の音楽やカルチャーを深掘りしていくプログラムだ。 4月25日のオンエアは、BE:FIRSTのMANATO、SOTAが担当。4月のメッセージテーマ「新発見！新体験！」を